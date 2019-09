Oktoberfest in Böbingen

Galerie (12 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Im Rahmen der Remstalgartenschau veranstaltete die Gemeinde Böbingen am Samstag im Park am alten Bahndamm das „Böbinger Oktoberfest“.

Samstag, 07. September 2019

Gerhard Nesper

30 Sekunden Lesedauer



Dr.

1

1998

Mit dem Fassanstich durchPeter Högerle in Vertretung von Bürgermeister Jürgen Stempfle, assistiert von Dagobert Hämmerer vom Schweizer Hof und Alexander Caliz, Geschäftsführer der Heubacher Brauerei, und dem obligatorischen Frühschoppen, bei dem mit Weißwürsten, Leberkäse und Fleischküchle ein leckeres Vesper angeboten wurde, begann das. Oktoberfest der Gemeinde.Die Rentnerband, gegründet im Jahrvon Musikern des Musik– und Gesangvereins mit dem langjährigen Musikervorstand Norbert Müller als Initiator, sorgte unter der Leitung von Rudolf Abele mit gepflegter böhmisch-​mährischer Blasmusik für beste Unterhaltung.Was sonst noch geboten war und welche spannenden Spiele gespielt wurden steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Böbingen an der Rems ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

213 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 54