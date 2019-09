Positives Fazit nach dem Fußballcamp in Herlikofen

Mit einem großen Camp-​Turnier zum Abschluss ist am Freitag nach fünf abwechslungsreichen Tagen die 13 . Ausgabe des Schleich-​Camps des TV Herlikofen zu Ende gegangen. Im Namen des Organisationsteams konnte TVH-​Abteilungsleiter Frank Belstler ein positives Fazit ziehen.

Samstag, 07. September 2019

Alex Vogt

Rundum zufrieden ist Frank Belstler vor allem auch mit der Arbeit des 18 -​köpfigen Trainerteams und der zahlreichen Helferinnen und Helfer, die mit ihrem Engagement für fünf gelungene Camptage sorgten. „Dank eines eingespielten Teams läuft alles so reibungslos ab. Jeder weiß mittlerweile genau, was zu tun ist“, kann sich Belstler stets auf seine Mitstreiter auf und neben dem Platz und in der Küche verlassen.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 7 . September.



„Das haben wir so selten gehabt“, strahlt Frank Belstler ob der äußeren Bedingungen seit Montag, „dass es während des Camps die ganze Woche über komplett trocken war.“ Doch nicht nur das Wetter hat beim. Schleich-​Camp des TV Herlikofen gepasst. „Wir sind hochzufrieden mit dem Verlauf dieser Woche“, fällt Belstlers Bilanz rundum positiv aus. Vor allem auch die Rückmeldungen, die das Organisationsteam von den Campteilnehmern und deren Eltern erhalten und ausgewertet hat, lassen den Schluss zu, dass das Fußballcamp in Herlikofen auch in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg war. „Es ist sehr gut angekommen. Größtenteils haben wir anhand der Bewertungskarten eine sehr positive Resonanz gekriegt“, so Belstler. Wenn überhaupt Kritik geäußert wurde, „dann geht es dabei nur um Kleinigkeiten“.

