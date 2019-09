South-​Folk-​Festival in Bartholomä

Fotos: en

Ein Wochenende voller Musik und Tanz mit den Instrumenten Dudelsack, Drehleier, Akkordeon und Nyckelharpa; mit Lagerfeuer, balfolk (=Tanzabend), Themensessions und Konzert – das gab es zum vierten Mal im Sport– und Bildungszentrum Bartholomä.

Sonntag, 08. September 2019

Nicole Beuther

Was es am Wochenende in Bartholomä alles zu sehen und zu hören gab, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Die Bordun-​Instrumente Drehleier, Dudelsack und Nyckelharpa waren auch hierzulande über viele Jahrhunderte Volksmusikinstrumente, mit denen zum Tanz aufgespielt wurde. Heute werden sie sehr vielfältig in unterschiedlichen Besetzungen auch mit anderen Instrumenten eingesetzt.

