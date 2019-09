Sträublesfest in Hussenhofen

Galerie (5 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Einen bzw. mehrere Tage nach Mariä Geburt wird seit mehr als 200 Jahren das Hussenhöfer Heimatfest gefeiert.

Sonntag, 08. September 2019

Gerhard Nesper

24 Sekunden Lesedauer



1800

Am Samstag und Sonntag hatte der Gesang– und Musikverein Cäcilia Hussenhofen wieder einmal alle Freunde des in Süddeutschland, der Schweiz, Österreich und Südtirol heimischen Süßgebäcks, der Sträuble, je nach Region auch Strauben, Strübli oder Strieble genannt, zum traditionellen Sträublesfest in die Mozarthalle eingeladen. Schon der Gmünder Geschichtsschreiber und Chronist Dominikus Debler hatte das Fest in seiner Chronik um das Jahrerwähnt und ein Sträubles-​Rezept überliefert. Was es sonst noch zu essen gab, steht in der Montagausgabe der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Hussenhofen/Zimmern ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

163 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 53