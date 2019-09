Bürger fürchten auch um den dörflichen Charme von Lautern

Galerie (1 Bild)

Foto: esc

Die Firma Primalat möchte sich in Lautern vergrößern. Diese Pläne schlagen seit geraumer Zeit vor allem unter den Anwohnern Wellen. Sieben Lauterner Bürgerinnen und Bürger überreichten am Montag einen Brief, in dem sie ihre Bedenken im Bezug auf höhere Verkehrs-​, Lärm– und Umweltbelastungen darlegen, an Heubachs Bürgermeister Frederick Brütting.

Montag, 09. September 2019

Edda Eschelbach

32 Sekunden Lesedauer



10

Die Bedenken der Anwohner hatten diese schon zuvor auch in einer Bürgerversammlung vorgebracht. Jetzt wurden die Einwände in einem Brief ausführlich dargelegt und dem Bürgermeister überreicht. „Auch dieses Schreiben wird in das Bebauungsplanverfahren aufgenommen und das Ingenieurbüro wird eine fachliche Stellungnahme dazu abgeben“, versicherte Brütting den Bürgern, die in einer nochmaligen Erweiterung von Primalat eine unzumutbare Belastung der Anwohner in verschiedener Hinsicht befürchten. Welche Einwände die Lauterner Bürgerinnen und Bürger vorbringen, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

128 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 56