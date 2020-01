Geldsegen für 18 Vereine und Organisationen in Gschwend

Noch nie waren es so viele Vereine und Organisationen, die der Gschwender Förderverein Sport & Kultur mit einer finanziellen Unterstützung zum Jahresanfang bedachte, wie am 1 . Januar 2020 . Insgesamt wurden 4800 Euro verteilt und 18 Schecks übergeben.

Mittwoch, 01. Januar 2020

Edda Eschelbach

Bevor der Vorsitzende des Fördervereins Sport und Kultur, Uwe Heunisch, den Geldsegen verteilte, eröffnete Gemeinderat Karl Altvater, in Vertretung von Bürgermeister Christoph Hald, die Veranstaltung „Hallo“ vor dem Gschwender Rathaus. Er präsentierte dabei auch den frisch gedruckten Veranstaltungskalender für Gschwend, der auch deutlich macht, welche Vielfalt an Aktivitäten in der Gemeinde auch für das Jahrgeboten wird. Welche Vereine und Organisationen vom Förderverein Sport und Kultur mit einem Scheck bedacht wurden, erfahren Sie am. Januar in der Rems-​Zeitung.

