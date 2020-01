Gmünder Dartmeisterschaften: Nach der Darts-​WM ist vor lokalen Highlights

Erst am Neujahrstag ist das Darts-​WM-​Finale zwischen Michael van Gerwen und Peter Wright gestiegen – doch natürlich gibt es auch im Gmünder Raum immer mehr Dartturniere, die auch die Herzen der Darts-​Amateure höher schlagen lassen.

Mittwoch, 01. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

Anmeldungen werden nach wie vor via Mail an sport@​remszeitung.​de entgegen genommen.

Am. Januar steigt bereits die „. Single-​Darts-​WM“ im Gögginger Fenschderle mitTeilnehmern (die Veranstaltung ist nahezu ausgebucht) – und am. Februar dann steigt die vom DC Over the Tops und der Rems-​Zeitung präsentierte zweite Auflage der Gmünder Dartmeisterschaften in der Gemeindehalle in Göggingen. Hier gibt es noch reichlich Plätze, da der Spielplan modifiziert wurde. Die Verantwortlichen hoffen auf eine dreistellige Teilnehmerzahl, so dass die Gmünder Dartmeisterschaften zum größten Darts-​Turnier der Region aufsteigen dürften.Teilnehmen kann jeder, der im Altkreis Gmünd wohnhaft ist, ob er nun im Verein spielt oder nicht. Diejenigen, die nicht regelmäßig zu den Pfeilen greifen, müssen sich aber nicht scheuen: es gibt noch einige Wettbewerbe, die abseits der Meisterschaften ablaufen und bei denen es ebenfalls reichlich Sach– und Geldpreise abzuräumen gibt.

