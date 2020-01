Viele Gläubige beim Neujahrsgottesdienst auf dem Kalten Feld

Ganze Pilgerscharen machten sich am Nachmittag des Neujahrstages auf den Weg zum Kalten Feld. Rund 900 Gläubige, etwa ein Drittel mehr als sonst versammelten sich bei strahlendem Sonnenschein beim Franz-​Keller-​Haus zum ökumenischen Neujahrsgottesdienst.

Mittwoch, 01. Januar 2020

Edda Eschelbach

27 Sekunden Lesedauer



Für viele Menschen sind sowohl die Wanderung zum Franz-​Keller-​Haus als auch der Gottesdienst an Neujahr – ebenso der Gottesdienst an Ostern – eine liebgewordene Tradition. Pfarrer Johannes Waldenmaier begrüßte zum Gottesdienst im Grünen. Die Naturfreunde hatten wieder dafür gesorgt, dass dieser Gottesdienst an der Villa Maus auf dem Kalten Feld stattfinden konnte. Was Pfarrer Waldenmaier und Pfarrer Krieg den Gläubigen auf den Weg ins neue Jahr mitgaben, können Sie am. Januar in der Rems-​Zeitung lesen.

