Weißwurstessen auf dem Rechberg

Fotos: gn

Das Weißwurstessen der CDU auf dem Rechberg hat Tradition. So waren auch in diesem Jahr zahlreiche Besucher in die Rechberger Gemeindehalle gekommen.

Mittwoch, 01. Januar 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

die Jugendgruppe der Musikkapelle Harmonie Wißgoldingen.

Kein einziger Platz war mehr frei in der Rechberger Gemeindehalle am letzten Tag des Jahres. Sogar im Foyer mussten Bänke und Tische aufgestellt werden. Beim traditionellen Weißwurstessen waren in erster Linie viele–Mandatsträger unter den Gästen, darunter auch ehemalige wie der frühere StaatssekretärDieter Schulte mit seiner Frau. Zur Unterhaltung spielte

