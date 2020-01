Dinser bewirbt sich um die Nominierung zur CDU-​Landtagskandidatin

Mit einem Schreiben an die Ortsverbände der CDU im Landtags-​Wahlkreis Schwäbisch Gmünd hat Daniela Dinser ( 38 ) die Mitglieder informiert, dass sie sich in der Nachfolge von Dr. Stefan Scheffold als Kandidatin um das Landtagsmandat bewirbt. Bereits bei der letzten Wahl hatte sie sich als Zweitkandidatin Scheffolds für die CDU engagiert. Nun, so Dinser, wolle sie sich „mit ganzer Kraft für unsere Region einsetzen.“

Mit ihrer Familie (verheiratet, drei Kinder) lebt Daniela Dinser in Schwäbisch Gmünd, nachdem sie in Waldstetten aufwuchs. Nach dem Jura-​Studium in Tübingen, der Arbeit als Familienanwältin und als Leiterin der Ausländerbehörde im Gmünder Rathaus ist sie derzeit Referentin im Stuttgarter Ministerium für Soziales und Integration.







