Erman Kilic wechselt von den Stuttgarter Kickers nach Essingen

Wie die meisten Mannschaften befindet sich auch Fußball-​Verbandsligist TSV Essingen noch in der wohlverdienten Winterpause – zumindest die Spieler. Die Verantwortlichen sind weiter aktiv.

Freitag, 10. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

2017

19

Mit Erman Kilic hat sich ein gebürtiger Gmünder dem Team von Beniamino Molinari angeschlossen. Im vergangenen halben Jahr spielte Kilic für die Stuttgarter Kickers in der Fußball-​Oberliga, ist dabei viermal zum Einsatz gekommen.ist der Mittelfeldspieler in die Jugend der Stuttgarter gewechselt, davor kickte er für die Jugend der TSG Hoffenheim.Nun haben sich der-​Jährige und die Landeshauptstädter auf die Auflösung eines Vertrags im Winter geeinigt – und die Essinger haben zugeschlagen. Bereits beim Trainingsauftakt am kommenden Mittwoch wird Kilic mit der Mannschaft des TSV gemeinsam trainieren.

