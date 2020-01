Früherer Leicht-​Vorstandsvorsitzender Hubert Herrmann ist gestorben

Mehr oder minder sein gesamtes Berufsleben hat er der Firma Leicht-​Einbauküchen gewidmet, Ende 1998 zog er sich nach 38 -​jähriger Tätigkeit für das Waldstetter Unternehmen aus dem operativen Geschäft zurück – jetzt ist der langjährige Leicht-​Vorstandsvorsitzende Hubert Herrmann im Alter von 90 Jahren gestorben.

Freitag, 10. Januar 2020

Nicole Beuther

Über seinen Lebensweg berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagausgabe.



Standing ovations begleiteten ihn, als er sich von der Belegschaft verabschiedete, um das Steuer an seinen Nachfolger zu übergeben. Womit er zwar die Gesamtverantwortung für das Unternehmen in jüngere Hände legte, sich aber nicht total in den Ruhestand zurückzog: Als stellvertretender Vorsitzender des Leicht-​Aufsichtsrats und als Mitglied des Aufsichtsrats der Welle-​Gruppe blieb Hubert Herrmann „seinem“ Unternehmen auch fürderhin verbunden.

