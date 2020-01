Tage der offenen Tür bei Wolf in Heubach

Foto: Wolf

Am Samstag, 11 ., und Sonntag, 12 . Januar, – jeweils von 10 bis 17 Uhr – heißt die Firma Wolf interessierte Besucher in den Ausstellungsräumen des Bad– und der Heizungstechnik-​Unternehmens in Heubach willkommen.

Freitag, 10. Januar 2020

Manfred Laduch

23 Sekunden Lesedauer



Die Wolf GmbH in Heubach ist nicht nur von „Architektur und Wohnen“ zu einer der schönsten Badausstellungen in Deutschland ausgezeichnet worden, sondern hat erneut 2019 die Auszeichnung „Beste Bad Studios„ erhalten. Warum das so ist, kann man am Wochenende vor Ort sehen — und sich dabei auch noch gute Tipps zum Energiesparen abholen.







Näheres dazu in der Rems-​Zeitung vom Freitag.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

157 Aufrufe

3 Stunden Online