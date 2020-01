Vor der Polizei geflüchtet

Um den Fahrer eines Pkw BMW, der in Lorch die Wilhelmstraße befuhr, einer Kontrolle zu unterziehen, schloss ein Streifenwagen des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers am Freitagmorgen gegen 1 . 20 Uhr auf das Fahrzeug auf. Als der Fahrer das Polizeifahrzeug, an dem das Anhaltesignal „Stop Polizei“ aktiviert war, bemerkte, beschleunigte er und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

In der Straße Am Haldenberg konnte er aufgrund der örtlichen Begebenheiten nicht mehr weiterfahren, so dass er zu Fuß wegrannte. Im Heckenweg konnte der-​Jährige von den Polizeibeamten eingeholt werden. Gegen die Kontrolle wehrte er sich heftig. Eine Polizistin wurde leicht verletzt. Da der Mann deutlich nach Alkohol roch und auch der Verdacht bestand, dass er unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Zudem wurden bei ihm rundGramm Marihuana aufgefunden. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

