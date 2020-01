Dritter Stadtmeistertitel in Folge für die SG Bettringen

Fotos: Kessler

Bei der vom TSB Gmünd ausgerichteten 37 . Gmünder Stadtmeisterschaft haben sich die Bezirksliga-​Fußballer der SG Bettringen zum dritten Mal in Folge den Titel gesichert. Nachdem sich die SGB nur als bester Dritter der Vorrunde für das Viertelfinale qualifiziert hatte, gelang in einem hochklassigen Endspiel ein 5 : 2 -Sieg über den favorisierten 1 . FC Normannia Gmünd. Dritter wurde der FC Bargau durch einen 7 : 6 -Erfolg gegen Türkgücü Gmünd.

Sonntag, 12. Januar 2020

Alex Vogt

56 Sekunden Lesedauer



Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 13 . Januar.



Auch bei der. Auflage der Gmünder Stadtmeisterschaft, die der TSB Gmünd in der mit rundZuschauern gut besuchten Gmünder Großsporthalle ausrichtete, waren die Anwärter auf den Turniersieg im Vorfeld eindeutig auszumachen. Für den Titel konnten eigentlich nur die klassenhöchsten Mannschaften in Frage kommen: der Verbandsligist. FC Normannia Gmünd und die drei Bezirksligisten FC Germania Bargau, TSV Großdeinbach und SG Bettringen. Die Bettringer waren als Titelverteidiger an den Start gegangen, taten sich aber in der Vorrunde unerwartet schwer. Sie qualifizierten sich nur als bester Gruppendritter für die K.o.-Phase, um sich danach kontinuierlich zu steigern und im Finale dank der besten Turnierleistung mit der Gmünder Normannia die bis dato spielerisch stärkste Mannschaft klar mitzu bezwingen. Während die Bargauer mit einem Sieg über die Überraschungsmannschaft des Turniers, den B-​Ligisten Türkgücü Gmünd, Dritter wurden, schied der sieglose TSV Großdeinbach bereits nach der Vorrunde aus.

