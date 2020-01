Neujahresempfang der Stadt Schwäbisch Gmünd in Kooperation mit dem Stadtverband Musik und Gesang

Fotos: E. Kessler

Die Stadt Schwäbisch Gmünd in Kooperation mit dem Stadtverband Musik und Gesang hat zum traditionellen Neujahresempfang am Sonntag, 12 . Januar 2020 , in Congress-​Centrum Stadtgarten eingeladen.

Sonntag, 12. Januar 2020

Eduard Kessler

Bereits zum elften Mal moderierte die Vorsitzende des Stadtverbandes Ramona Kunz-​Glass die traditionelle Feierlichkeit und hat in charmanter Art durch den Abend geführt. Auch in diesem Jahr waren die Besucherinnen und Besucher von einem vielfältigen und musikalischen Programm begeistert.

