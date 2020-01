Sportlerehrung in Lorch

Fotos: um

93 Sportlerinnen und Sportler wurden am Samstagabend in der Lorcher Stadthalle für ihre Erfolge im vergangenen Jahr mit der bronzenen, silbernen oder auch goldenen (unsere Fotos) Ehrennadel geehrt. Bürgermeister Karl Bühler, der im Mai aus dem Amt scheiden wird, war in diesem Jahr noch einmal Festredner und sprach über die Veränderungen im Ehrenamt.

Sonntag, 12. Januar 2020

Rems-Zeitung, Redaktion

24 Sekunden Lesedauer



28

Zum Lorcher Sportpionier wurde der Vorsitzende des TSV Rattenharz, Heinz-​Joachim Herzig (Foto mit Mario Capezzuto), ernannt. SeitJahren steht er dem Verein vor und hat in der lokalen Politik weitere Ehrenämter inne. Ausführlicher Bericht mit allen Namen der Geehrten am Montag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

139 Aufrufe

1 Stunde Online