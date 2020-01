TSV Essingen: Weiß geht, Schiele kommt

Schon wieder hat sich etwas getan beim Fußball-​Verbandsligisten TSV Essingen. Der Verein hat dem Wunsch von Fabian Weiß entsprochen, den Verein verlassen, sich wieder den Sportfreunden Dorfmerkingen anschließen zu dürfen.

Dafür kommt ein alter Bekannter zurück ins Schönbrunnenstadion: Benjamin Schiele kehrt nach zweieinhalb erfolgreichen Jahren auf dem Härtsfeld, in denen er unter anderem am Oberligaaufstieg der Dorfmerkinger maßgeblich beteiligt gewesen ist, zurück zum TSV.„Wir freuen uns natürlich, dass er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Benjamin wird unser Offensivspiel sicherlich bereichern. Dazu passt er menschlich perfekt zu uns, das wissen wir ja noch bestens aus der Vergangenheit“, sagt Patrick Schiehlen von der Sportlichen Leitung der Essinger.war Schiele vom VfR Aalen nach Essingen gewechselt, ehe er sichRichtung Härtsfeld verabschiedete. Der TSV Essingen freut sich auf einen flexibel einsetzbaren Offensivmann, der dazu noch über Stallgeruch verfügt.

