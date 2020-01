Barrierefreies Abtsgmünd

Foto: pr

„Barrierefreies Abtsgmünd“ hat sich die Gemeinde auf die Fahnen geschrieben. Auf dem Weg dorthin konnte mit der Eröffnung der „Toilette für alle“ im Rathaus Abtsgmünd ein weiterer wichtiger Baustein gesetzt werden. Das Interesse bei der Eröffnung des etwas anderen „stillen Örtchens“ war groß.

Dienstag, 14. Januar 2020

Edda Eschelbach

21 Sekunden Lesedauer



30

15

RundMitglieder des Gemeinderates, des Seniorenrates, des Seniorenfahrdienstes und anderer sozialer Einrichtungen nutzten die Möglichkeit, sich die „Toilette für alle“ genau erklären zu lassen. Was sich hinter dem etwas sperrigen Begriff „Toilette für alle“ verbirgt, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung am. Januar.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Abtsgmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

110 Aufrufe

1 Stunde Online