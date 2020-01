Emma und Noah führen die Namenshitliste 2019 im Stauferklinikum an

Foto: bb

„Sie bekommen ein Kind.“ Diese Botschaft ist für den Großteil der Betroffenen eine überaus erfreuliche. Oft ist die Schwangerschaft schon geplant und erwünscht, oft kommt sie auch überraschend. Und kurz darauf beginnt die Suche nach einem Namen für den Familienzuwachs.

Mittwoch, 15. Januar 2020

Edda Eschelbach

35 Sekunden Lesedauer



2019

1660

16

Der Name begleitet einen Menschen von Geburt an. Er dient der Identifizierung und der Identität. Der Name macht einen Menschen zu einer bestimmten Person. Und noch bevor ein Kind bewusst wahrnimmt, dass es angesprochen ist, bekommt es diesen Namen immer wieder zu hören, verinnerlicht, wie es genannt wird. Dieser Name wird direkt nach der Geburt in der Klinik beurkundet.kamen im StauferklinikumKinder zur Welt. Dort wird auch eine Namensstatistik erstellt. Demnach waren Emma und Noah die beliebtesten Namen im vergangenen Jahr. Eine Geschichte rund um die Namenshitliste können Sie am. Januar in der Rems-​Zeitung in der Rems-​Zeitung lesen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

89 Aufrufe

43 Minuten Online