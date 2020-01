Katholische Kirchengemeinde Alfdorf startet Spendenaufruf

In den Jahren 2010 /​ 2011 wurde die katholische Kirche in Alfdorf im Innern saniert. 2019 wurde sie von außen gerichtet. Jetzt soll der Außenbereich vor und neben der Kirche eine Verschönerung erhalten. Dafür braucht die Kirchengemeinde Spenden.

Mittwoch, 15. Januar 2020

Edda Eschelbach

Insgesamt belaufen sich die Kosten für die Maßnahmen im Außenbereich aufEuro. Die muss die katholische Kirchengemeinde selbst stemmen. Die Diözese Rottenburg-​Stuttgart beteiligt sich nicht an den Kosten, da es sich, wie der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Erich Philipp erklärt, um kosmetische Maßnahmen handle. Wie hoch der erhoffte Spendenbetrag insgesamt sein sollte, und wohin die Spenden überwiesen werden können, erfahren sie am. Januar in der Rems-​Zeitung.

