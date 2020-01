Kinderbetreuung in Gmünd: Eltern beklagen vergleichsweise hohe Gebühren

Foto: hs

Beherrschendes Thema in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats war am Mittwoch die zunehmende Klage von Eltern über vergleichsweise hohe Kindergartengebühren in Gmünd. Elternsprecherin Dr. Elena Hoffman hinterfragte dies nicht nur, sondern trug konstruktiv Ideen vor, um Stadtverwaltung und Gemeinderat aus dem Dilemma zu helfen.

Mittwoch, 15. Januar 2020

Heino Schütte

34 Sekunden Lesedauer



Zahlreiche Mütter und Väter füllten die Zuhörerreihe. Bürgermeister Dr. Joachim Bläse und Sprecher aller Fraktionen dankten und begrüßten die Elterninitiative. Diese bildet den Impuls, dass nun ein Gesamtelternbeirat aus der Taufe gehoben wird, der zukünftig bei Beratungen und Entscheidungen in Sachen Gmünder Kita-​Politik einbezogen werden soll. Stadträtin Sigrid Heusel (SPD) schlug sogar einen Runden Tisch vor, denn das Thema sei wichtig. „Kinder sind unserer Zukunft“. Dr. Joachim Bläse und der zuständige Amtsleiter Klaus Arnholdt gaben zunächst ausführlich Einblick in Entwicklung und Finanzierung des Kinderbetreuungssektors. Ausführlicher Bericht dazu am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

85 Aufrufe

34 Minuten Online