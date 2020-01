Schüsse: Tatverdächtige haben sich gestellt

Die drei mit einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchten Tatverdächtigen (Schüsse in Waiblingen) haben sich am Mittwochvormittag bei der Polizei gestellt. Dies teilten Polizei und Staatsanwalt am Mittwochvormittag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.

Die irakischen Brüder sind dringend verdächtig, am. Januarim Industriegebiet Eisental in Waiblingen, gemeinsam mit ihrem-​jährigen Bruder, der sich bereits ambei der Polizei gestellt hatte, an der versuchten Tötung eines-​jährigen Mannes aus Waiblingen beteiligt gewesen zu sein. Gegen die am Mittwoch festgenommenen Tatverdächtigen liegen Haftbefehle vor. Sie sollen nun spätestens am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die von der Polizei ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung wird zurückgenommen. Die Ermittlungen der Soko Eisental zu den näheren Tatumständen dauern an. Das Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus und kann bislang noch nicht vernommen werden.

