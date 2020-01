Himmelsgarten Wetzgau: Weitere Bereicherung durch ein neues Pfadfinder-​Domizil

Foto: Heino Schütte

Der Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten bei Wetzgau wird Heimat für eine neue Pfadfindergemeinschaft. „Scouts — Stamm Himmelsstürmer“ nennen sich die bislang rund 80 Jungen und Mädchen, die derzeit die alte Viehhütte zwischen Urweltgarten und Carina-​Vogt-​Holzkugelschanze als Domizil herrichten.

Donnerstag, 16. Januar 2020

Heino Schütte

55 Sekunden Lesedauer



Allein schon dieses Bauprojekt stellt eine Bereicherung im und eine weitere Verschönerung des Landschafts– und Familienparks Himmelsgarten dar. Die alte Viehhütte mit ihrem Unterstand und Heustock ist noch ein Zeugnis der früheren landwirtschaftlichen Nutzung der damaligen Weide und Streuobstwiese in diesem Bereich, ehe zur Landesgartenschau 2014 die Fläche zum Himmelsgarten umgestaltet wurde. Während der Gartenschau war die Viehhütte neben einem umgebauten Fahrsilo im Bereich des Eingangs– und Empfangsbereich das stets dicht umlagerter Treffpunkt der Landfrauenvereine. Deren Cafe und Bistro war ein beliebter Treff der Gartenschaubesucher. In den Jahren danach geriet die kleine Scheune jedoch ins Abseits und bereitete im Landschafts– und Familienpark Himmelsgarten eher Kummer als Freude. Unliebsame Parkbesucher veranstalteten dort besonders in den Nachtstunden Gelage mit der Folge von Verschmutzungen und mutwilligen Beschädigungen der Hütte. Ein Unort entwickelte sich. Im letzten Jahr bahnte sich nun aber eine glückliche Entwicklung an: Im angrenzenden christlichen Gäste– und Gemeindezentrum Schönblick entstand die Idee zur Gründung einer Pfadfindergemeinschaft. Ein Riesenerfolg: Auf Anhieb zählt der Wetzgauer Pfadfinderstamm “ Scouts Himmelsstürmer“ 80 begeisterte Jungen und Mädchen mit 20 Betreuern.







Ausführlicher Bericht am Freitag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Rehnenhof-Wetzgau ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

221 Aufrufe

3 Stunden Online