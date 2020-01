Oliver Opel schließt sich dem TV Straßdorf an

Der Tabellendritte der Fußball-​Kreisliga A I, TV Straßdorf, hat sich die Dienste von Oliver Opel gesichert.

Donnerstag, 16. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

In unserem Kreis bekannt ist Opel dank seiner Anstellungen bei den SF Lorch und Germania Bargau, ehe er sich dem Landesligisten TSV Schornbach angeschlossen hatte. Dort allerdings verletzte er sich und hätte sich nun zurückkämpfen müssen.„Das ist für einen Neuzugang natürlich immer schwierig. Deswegen habe ich ihn einfach mal angesprochen und glücklicherweise hat er uns zugesagt“, so Trainer Steffen Mädger. „Er wird uns in der Rückrunde verstärken und uns im Meisterschaftskampf unterstützen“, freut sich Mädger über den erfahrenen Neuzugang, der beim Trainingsstart am. Januar dabei ist.

