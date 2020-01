Warum Super E10 so teuer ist wie normales Super

Warum Super E 10 so teuer ist wie normales Super

Neues Jahr — neue Preise. An vielen Tankstellen kostet das eigentlich günstigere Benzin E 10 plötzlich gleich viel wie normales Super. Was ist der Grund?

Was ist der Unterschied zwischen Benzin Super und Benzin E 10 ? Spoiler: Der Preis ist es nicht – seit Jahresbeginn ist an fast allen Tankstellen an Angleich der Preise zu sehen. So auch im Gmünder Raum. Warum ist das so?





Gmünder Tankstellenbetreiber zucken mit den Schultern. „Ich weiß es nicht“, sagt einer von ihnen. „Die Kunden fragen auch schon.“ In ein bis zwei Wochen wolle sich der Konzern bei hm melden. Ein anderer hat schon ein Schreiben seines Konzerns bekommen. Allerdings nur mit der Info, dass E 10 -​Kraftstoff an das normale Super angeglichen wird.





Einige sehen hinter der Preissteigerung den gesteigerten Bedarf für E 10 . Dafür wäre die Klimapolitik der EU verantwortlich.







Namentlich genannt werden, will keiner von ihnen, sie sind sich in ihren Aussagen zu unsicher.

