Landwirte von der Ostalb bei Demo in Stuttgart

Schon bei den großen Demonstration zuvor, zum Beispiel in Berlin und Memmingen, waren sie dabei, die Landwirte von der Ostalb mit ihren Traktoren. Auch zur Bauern-​Kundgebung auf dem Cannstatter Wasen haben sie sich auf den Weg gemacht.

Freitag, 17. Januar 2020

Edda Eschelbach

Gegen halb sechs am Freitag morgen startete eine der beiden Gruppen in Mittelrot. „RundbisSchlepper hatten sich dort getroffen“, erzählt Michael Bukowski, der in Honkling einen Lohnbetrieb hat und auch nach Stuttgart wieder mitgefahren ist. Die Landwirte haben am Freitag deutschlandweit gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Tausende von Traktoren waren im ganzen Land unterwegs – darunter auch viele von der Ostalb. Was Michael Bukowski von diesem ereignisreichen Tag berichtete, können Sie am. Januar in der Rems-​Zeitung lesen.

