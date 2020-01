Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Ein Mann ist in Schorndorf mit dem Radlader umgekippt und hat sich dabei schwer verletzt.

Freitag, 17. Januar 2020

Eva-Marie Mihai

Schwere Verletzungen hat einJahre alter Mann bei einem Arbeitsunfall am Freitagmorgen erlitten. Der Mann war kurz vorUhr auf einem Wiesengrundstück in der Hinteren Rambachstraße mit Holzarbeiten beschäftigt. Er transportierte einen Baumstamm mit einem Radlader. Dabei kippte das Fahrzeug um. Der Fahrer des Radladers wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der entstandene Sachschaden wird auf rundEuro geschätzt.

