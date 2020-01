Radlerdemo in Schwäbisch Gmünd: Ruf nach Radwegausbau und Gleichberechtigung

Fotos: Heino Schütte

Erneut war die Innenstadt von Schwäbisch Gmünd am Freitagabend Schauplatz einer Radlerdemo. Mehrere Parteien und Organisationen hatten zur Critical Mass aufgerufen, um auf den Straßen und Plätzen Präsenz zu zeigen und auf Forderungen der Fahrradfahrer aufrmerksam zu machen.

Freitag, 17. Januar 2020

Heino Schütte

34 Sekunden Lesedauer



60

RundRadler fanden sich trotz des regnerischen und kühlen Wetters zunächst am Bahnhofsvorplatz ein. Volker Nick betonte zum Auftakt der Rundfahrt durch die Innenstadt, dass bei dieser Demo vor allem die Südstadt im Blickpunkt stehe. Dort gebe es drei Straßen, allesamt wunderbar hergerichtet für Autofahrer, doch das Fahrrad spiele dort nur eine Nebenrolle. Dringend müssten dort sichere Radwegverbindungen hergerichtet werden, weil es sich auch um eine wichtige Schulwegverbindung handle. Das Aktionsbündnis der Gmünder Fahrradfahrer werde mit Critical-​Mass-​Aktionen weiterhin Präsenz zeigen, um Gleichberechtigung in der Verkeherspolitik und den Ausbau des Radwegnetzes einzufordern. Mehr dazu am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

100 Aufrufe

45 Minuten Online