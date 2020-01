Wohnhaus der Stiftung Haus Lindenhof fast fertiggestellt

In einem Neubau in der Vorstadt in Oberbettringen erstellt die Stiftung Haus Lindenhof Wohnmöglichkeiten für 16 Menschen mit Behinderung. Das Bauvorhaben geht mit großen Schritten seiner Fertigstellung entgegen. Am Freitag durften Besucher das Gebäude besichtigen.

Freitag, 17. Januar 2020

Es sei eine Art „inneres Richtfest“, beschreibt die Katharina Stumpf, die bei der Stiftung für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, die Veranstaltung. Eingeladen waren die künftigen Bewohner, die derzeit noch in Wohngemeinschaften in der Egaustraße und in Durlangen leben, Stadt– und Ortschaftsräte, Handwerker und die Nachbarn der neuen Einrichtung. Viele der Eingeladenen waren gekommen, um die künftigen Lebensräume anzuschauen, darunter auch der Bettringer Ortsvorsteher Andreas Tickert. Was in dem Neubau am Enstehen ist, und wann die künftigen Bewohner einziehen werden, erfahren Sie am. Januar in der Rems-​Zeitung.

