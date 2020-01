In der Manufaktur B26 soll ein Wochenmarkt etabliert werden

In der Manufaktur B 26 soll ein Wochenmarkt etabliert werden

Gleich zwei neue Veranstaltungen stellt das Management der Manufaktur B 26 vor. Zum einen gibt es am zweiten Wochenende im Februar die Manufakturtage und zum anderen soll in dem Gebäude ein Wochenmarkt etabliert werden.

Heißt: Künftig soll jeden Donnerstag, vonbisUhr, an Marktständen angeboten werden, was Kunden im Alltag so benötigen, sagt Antonino Gregorio. Erster Markttag soll am. Februar sein. Angeboten werde unter anderem Obst, Gemüse, Backwaren, Wurst– und Fleischwaren und Teigwaren. „Die Kunden genießen sämtliche Vorteile einer Markthalle“, sagt Carsten Weller, Geschäftsführer Ritz. „Wir haben die Parkplätze direkt vor dem Haus.“ Allerdings müssen die Kunden dann eben auch mit dem Auto zu der etwas außerhalb liegenden Markthalle fahren. „Wir haben in der Vorbereitung viele andere Märkte besucht – überall sieht man parkende Autos“, sagt Weller. Auch in der Gmünder Innenstadt kämen die Kunden mit dem Auto zum Markt. Und wer die Manufaktur betrete käme in den Genuss eines Urlaubfeelings, schwärmt Weller.

