Umzug auf dem Schurrenhof

Fotos: Gerhard Nesper

Wie gewohnt um 16 . 01 Uhr gab Obernarr und Umzugschef Hans Stollenmaier am Samstag den Startschuss zum 14 . Narrenumzug rund um den Campingplatz und das Isländer-​Gestüt auf dem Schurrenhof.

Samstag, 18. Januar 2020

Gerhard Nesper

20

400

Über die Kreisgrenzen hinaus waren insgesamt rundGruppen mit etwaTeilnehmern von Narrenzünften und Kleingruppen aus der nahen Umgebung und den umliegenden Höfen angereist, man sah fantasievolle Gestalten, furchteinflößende Hexen, aufwendig geschminkt und mit einfallsreichen Kostümen, schrille und bunte Gruppen mit farbenfrohen Masken, fetzige Guggenmusiker und es wurde viel mitgesungen, getanzt und geklatscht. Genauso bunt und schrill wie die Närrinnen und Narren war das teilweise fantasievoll gekleidete Publikum, von Kleinkindern bis zu gestanden Männern im besten Alter.Welche Gruppen am Umzug teilnahmen steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

