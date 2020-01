Handball-​Württembergliga: TSV Alfdorf/​Lorch startet mit 35 : 32 -Erfolg ins Jahr

TSV Alfdorf/​Lorchs Trainer Almir Mekic hat seine Mannschaft gut auf die Partie gegen die HSG Böblingen/​Sindelfingen eingestellt, von Beginn an war der TSV stets in Führung und hat sich so auch den 35 : 32 ( 20 : 16 )-Erfolg redlich verdient.

Robert Rinker (Foto) ist dabei mit sieben Toren treffsicherster Akteur gewesen, der wiedergenesene Besnik Salja und Robin Czapek folgten mit jeweils sechs. ÜberZuschauer wollten sehen, ob der TSV in der Lage ist, bis zum Schluss um die Meisterschaft in der Handball-​Württembergliga mitzuspielen. Das Ja auf diese Frage hat der TSV nun in der Schäfersfeldhalle gegeben. Immer wieder zogen die Gastgeber auf fünf Tore davon, doch die Gäste ließen sich partout nicht abhängen und kamen in der. Minute sogar noch einmal auf zwei Treffer heran — letztlich aber brachten die Gastgeber diesen)-Erfolg über die Zeit.

