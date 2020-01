Welttag der Religionen in Schwäbisch Gmünd

Foto: zi

Dass Religionen miteinander auskommen können, gerade auch in Schwäbisch Gmünd, hat am Samstag der Welttag der Religionen einmal mehr bewiesen.Mit einem gemeinsamen Friedensgebet wurde die Veranstaltung vor der Volkshochschule auf dem Münsterplatz eröffnet – begleitet von den „Träumern“ der Musikwerkstatt für alle.

Sonntag, 19. Januar 2020

Edda Eschelbach

28 Sekunden Lesedauer



12

20

Bei der Begrüßung freute sich Bürgermeister Dr. Joachim Bläse darüber, dass es der Arbeitsgruppe Interreligiöser Dialog gelungen war, so viele Vertreter unterschiedlicher Gruppen für einen solchen Dialog zusammenzubringen.„Weltreligionen – Weltfrieden – Weltethos“ lautet der Titel der Ausstellung, die am Samstag in der VHS aufgebaut war und die ab Dienstag bis zum. Februar im Rathaus zu sehen ist. Den ganzen Bericht zur Veranstaltung finden Sie in der Rems-​Zeitung am. Januar.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

92 Aufrufe

44 Minuten Online