Neujahrsempfang in Heubach-​Lautern

Foto: msi

Zu ungewohnt früher Stunde und an neuem Schauplatz fand am Mittwoch der traditionelle Lauterner Neujahrsempfang statt. Aufgrund der Umbaumaßnahmen an und in der Mehrzweckhalle wurde das neue Jahr bereits am Nachmittag auf dem Dorfplatz begrüßt.

Donnerstag, 02. Januar 2020

Edda Eschelbach

Das Bläserensemble des Musikvereins Lautern läutete die Feierstunde unter freiem Himmel und bei kühler Witterung ein. Ortsvorsteher Bernhard Deiniger begrüßte die zahlreichen Gäste, darunter auch Altbürgermeister Klaus Maier sowie Vertreterinnen der Kirchen und zahlreiche Lauterner Bürgerinnen und Bürger. Ein gutes, friedvolles Jahr wünschte er seinen Mitbürgern, in dem gemeinsam das Dorf weiter vorangebracht werden soll. Was der Ortsvorsteher seiner Bürgerschaft zu den Plänen in Lautern für das Jahrzu sagen hatte, erfahren Sie am. Januar in der Rems-​Zeitung.

