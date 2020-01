Seitengässler unterstützen Busunternehmer

Einzelhändler, Busunternehmer und die Kunden zusammenbringen wollen die Seitengässler mit ihrer Aktion „Regional kaufen, regional fahren“. Doch neben der Verlosung von Gutscheinen für Bustickets wollen die Geschäftsinhaber noch einen Schritt weiter gehen.

Donnerstag, 02. Januar 2020

Edda Eschelbach

„Wir möchten, vor allem jetzt, nachdem das Thema Linienbündel im öffentlichen Personennahverkehr erstmal vom Tisch ist, die Busunternehmer in der Region unterstützen.“ Dafür nehmen die 19 Geschäfte einiges an Aufwand auf sich. Sie befragen ihre Kunden nämlich auch, ob diese mit dem Bus oder mit dem Auto in die Stadt kommen.







Was die Seitengässler noch von ihren Kunden wissen wollen, und warum, das erfahren Sie am 3 . Januar in der Rems-​Zeitung.

