Bürgermeisterwahl: Da waren’s plötzlich sechs

Bis Montag, 18 Uhr, lief die Bewerbungsfrist für Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Lorch. Bis zu dieser Sperrfrist sind sechs Bewerbungen bei der Stadt Lorch eingegangen. Eine Bewerbung wurde wenige Stunden vor der Frist eingereicht, der Kandidat hat noch nicht öffentlich Stellung genommen.

Montag, 20. Januar 2020

Heinz Strohmaier

Zwei Frauen haben ihren Hut in den Ring geworfen: Marita Funk aus Bartenbach und Ute Meinke aus Schwäbisch Gmünd. Auch Björn Schmid aus Salach, Andreas Schneider aus Schorndorf und Thomas Hornauer aus Plüderhausen (der auch in Alfdorf kandidiert) haben ihre Kandidatur auf dem Rathaus abgegeben.Am Mittwoch,. Januar, berät der Gemeindewahlausschuss über die Bewerbungen. Es ist aber unwahrscheinlich, dass Bewerbungen aussortiert werden. Das geschieht nur, wenn Unterlagen nicht eingebracht wurden.Die Bürgermeisterkandidatenvorstellung wird am Mittwoch,. Januar, umUhr in der Remstalhalle in Lorch-​Waldhausen stattfinden. Am Donnerstag,. Januar, umUhr, findet die Kandidatenvorstellung in der Mehrzweckhalle auf dem Schäfersfeld. Die Kandidaten stellen sich jeweilsMinuten lang dem Publikum vor, danach stellen sie sichMinuten den Fragen der Zuhörer.

