Eric Maihöfer holt nächsten Titel

Foto: LG Staufen

Am Freitag ist Eric Maihöfer als Gmünder Sportler des Jahres 2019 ausgezeichnet worden. Nur einen Tag später sicherte sich der Nachwuchskugelstoßer der LG Staufen bei den U-​ 20 -​Landesmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast seinen nächsten Titel. Zudem holte er sich in der Herrenkonkurrenz die Silbermedaille.

Montag, 20. Januar 2020

Alex Vogt

Aufgrund des eng gestrickten Zeitplans und auch des begrenzten Platzes in Sindelfingen wurden vorab die Baden-​Württembergischen Meisterschaften der Aktiven und Jugend im Kugelstoßen und Stabhochsprung ausgetragen.Mit dabei war Eric Maihöfer von der LG Staufen. Bereits in Ulm hatte Maihöfer eine neue persönliche Hallenbestleistung im Kugelstoßen aufgestellt. Bei den Baden-​Württembergischen Meisterschaften im Sindelfinger Glaspalast konnte Eric Maihöfer seine Bestmarke erneut verbessern. Er ließ die Kugel im fünften Versuch aufMeter fliegen. Damit sicherte er sich in der Usouverän den Titel.Zudem stellte sich der U-​-​Athlet der Herrenkonkurrenz und zeigte dort trotz der deutlich schwereren Kugel ebenfalls eine starke Leistung. SeineMeter aus dem ersten Versuch sicherten ihm hier eine weitere Medaille, am Ende durfte er sich über die Vizemeisterschaft freuen.

