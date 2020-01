Auto Wagenblast verkauft Teil des Unternehmens

Das Aalener Autohaus Wagenblast hat seinen Servicebetrieb in Westhausen an die Koch-​Auto-​Gruppe mit Sitz in Schwäbisch Hall verkauft. Der Standort soll zum 1 . Februar übergeben werden.

Dienstag, 21. Januar 2020

Heinz Strohmaier

In einem Brief an seine Kunden kündigt Auto-​Wagenblast an, dass Koch alle Mitarbeiter in Westhausen übernehme. Den Verkauf des Standorts Westhausen hat Wolfgang Röhsner, Geschäftsführer der Auto-​Wagenblast-​Gruppe, auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/​Ipf– und Jagst-​Zeitung“ bestätigt. In dem Servicebetrieb seien sieben Mitarbeiter angestellt. Ausf. Bericht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

