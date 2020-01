Darts: Chaos am Board setzt auch noch das i-​Tüpfelchen

Den Aufstieg in die Oberliga hatten die Gögginger Darter von Chaos am Board bereits vor rund einer Woche feiern können. Es ging nun einzig und allein darum, nun auch noch das i-​Tüpfelchen zu setzen, die Meisterschaft dingfest zu machen. Zu Gast war man am vorletzten Spieltag beim direkten Verfolger Schlüssele in Giengen an der Brenz. Bei vier Punkten Vorsprung hätte schon ein Unentschieden für dieses Vorhaben gereicht – am Ende aber fuhren die Gögginger einen souveränen 12 : 6 -Erfolg ein.

Dienstag, 21. Januar 2020

Timo Lämmerhirt

Einmal mehr überragend unterwegs gewesen ist Michael Krieger, der alle seine Einzelduelle und auch das Doppel mit Moritz Boger gewann. Damit steht er nun bei 49 Siegen und einer Siegquote von über 90 Prozent. „Solch eine gute Saison habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Schön, dass ich so dazu beitragen konnte, dass wir nun auch die Meisterschaft geholt haben“, freute sich Krieger hinterher.





Krieger holt die Punkte





Am Ende hätte es dramaturgisch nicht besser laufen können: Krieger war es vorbehalten, den entscheidenden neunten Punkt zu holen und damit die Meisterschaft auch formell zu sichern, da Schmid zuvor gewann. André Reupke holte nur Minuten später den zehnten Punkt und sicherte damit auch den Sieg an diesem Abend.





Kapitän Marcus Brett schickte in diesem Schlüsselspiel seine besten vier Darter ans Board. Neben Krieger und Boger waren dies noch André Reupke und Jürgen Schmid – und sie sollten den Kapitän nicht enttäuschen. Einzig Reupke unterlag im ersten Block, doch es ging mit einem stattlichen-Vorsprung in den zweiten Doppelblock.André Reupke und Michael Krieger schraubten das Ergebnis auf sieben Punkte hoch, Boger und Jürgen Schmid unterlagen dagegen knapp.war ein gutes Polster, entschieden war dagegen noch nichts.

