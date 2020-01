Dritte Foodsharing-​Station in Gmünd eröffnet

Foto: esc

Foodsharing heißt auf deutsch nichts anderes als „Essen teilen“. Für die Mobile Jugendarbeit und die Jugendkulturinitiative Esperanza in Schwäbisch Gmünd bedeutet das, freiwilligen Einsatz und großes Engagement. Und das hat den einen Grund: Verhindern, dass noch gute Lebensmittel einfach weggeworfen werden.

Dienstag, 21. Januar 2020

Edda Eschelbach

27 Sekunden Lesedauer



Ihren Anfang nahm die Aktion im Esperanza in der Gmünder Benzholzstraße 8 . Dort wurde der erste Foodsharing-​Stand zweimal im Monat aufgebaut. Das Angebot wurde sehr gut angenommen, also wurde eine zweite Anlaufstelle im Jugendraum Weststadt errichtet. Und seit Montag gibt es im Spitalhof Foodsharing die Dritte.







Was es damit auf sich hat, und wann die Foodsharing-​Stationen jeweils geöffnet haben, erfahren sie in der Rems-​Zeitung am 21 . Januar.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

78 Aufrufe

35 Minuten Online