Gmünder Agenda-​Arbeitskreise ziehen Bilanz

So richtig zufrieden sind die Mitglieder der Gmünder Agenda 21 mit der aktuellen Entwicklung nicht. Zu wenig laufe in die richtige Richtung, hieß es gestern bei der Jahres-​Pressekonferenz im Rathaus.

„Im Grunde hat sich das Agenda-​Büro im Rathaus aufgelöst, es wird nur noch nebenher betrieben“, beklagte Agenda-​Sprecher Thomas Kaiser. Dennoch habe man auchversucht, durch Vorträge und Diskussionen das Thema Nachhaltigkeit sowohl im Verkehr als auch in der Stadtentwicklung voranzubringen. Was Thomas Kaiser und andere Agenda-​Mitglieder noch bemängeln und verbessern wollen, steht am. Januar in der Rems-​Zeitung.

