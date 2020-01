Musical im Endspurt – Wir verlosen Karten für „Die Päpstin“

Foto: Kolping Musiktheater

Die Organisatoren, Darsteller und Helfer des Kolping-​Musiktheaters sind im Endspurt. „Die Päpstin“ erzählt die Geschichte einer starken Frau. Wir verlosen Karten.

Mittwoch, 22. Januar 2020

Eva-Marie Mihai

24 Sekunden Lesedauer



Am 14 . Februar ist es soweit: Dann wird die Premiere des Musicals „Die Päpstin“ sein. Die Organisatoren, Darsteller und Helfer des Kolping-​Musiktheaters sind im Endspurt.



Am Wochenende war die Gesamtprobe und die Szenen wurden geshootet.



23

10

Wir verlosen auf Instagram ( @remszeitung ) vier mal zwei Karten für die Aufführung am. Februar. Wir posten am Mittwoch,Uhr, ein Bild. Wer das Bild kommentiert, nimmt an der Verlosung teil. Viel Glück!