Tief erschütterter Dr. Bläse: „Nichts gibt den Eltern ihr Kind zurück!"

Angesichts einer solchen Tragödie bringt es nichts, wenn die Stadt darauf verweist, dass bei den Kindergärten und Spielplätzen alle Vorschriften und Normen eingehalten wurden, sagte Erster Bürgermeister Dr. Joachim Bläse. „Egal was wir jetzt tun und sagen – nichts gibt den Eltern ihr Kind zurück!“

Mittwoch, 22. Januar 2020

Gerold Bauer

Noch nie in seiner Amtszeit als Bürgermeister von Schwäbisch Gmünd ist es Dr. Bläse so schwer gefallen, ans Mikrophon zu treten und das Wort zu ergreifen. Mit belegter und stockender Stimme, immer wieder den Tränen nahe, nahm er in der Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft Schwäbisch Gmünd/​Waldstetten im Rathaus Stellung zu dem furchtbaren Unglück, bei dem ein Kindergartenkind in der eisigen Rems sein junges Leben lassen musste. Er kündigte eine grundlegende Überprüfung aller Kindertagesstätten und Spielplätze im Hinblick auf die Sicherheit an.







Im Artikel in der RZ am 23 . Januar wird erklärt, wie sich die Stadt Gmünd der Verantwortung stellen will.







