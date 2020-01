Bürgermeisterwahl in Alfdort: Zwei von drei Kandidaten stellten sich vor

Foto: gbr

„Brechend voll“ trifft den Zustand des Pfahlbronner Bürgerzentrums bei der Kandidatenvorstellung exakt. Selbst alle Plätze auf der Empore waren besetzt und viele hatten keinen Sitzplatz. Der Amtsinhaber Michael Segan punktete mit Erfahrung und Erfolgen aus 16 Jahren; Herausforderer Ronald Krötz stellte die Gemeinschaft der Bürger und zielorientiertes Handeln in den Fokus.

Donnerstag, 23. Januar 2020

Gerold Bauer

38 Sekunden Lesedauer



So voll war die Halle in Pfahlbronn (im Hauptort gibt es aufgrund von Bauarbeiten derzeit keinen entsprechend großen Raum) wohl noch nie, konstatierte Gemeinderat Dr. Götz vom Holtz in seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses und Moderator des Abends. Als er bekannt gab, das der dritte Kandidat – Thomas Hornauer – nicht anwesend sei, ging ein Lachen durch den Saal. Vom Holtz gab die Spielregeln bekannt: Jeder habe zehn Minuten für sich alleine, danach können Bürgerinnen und Bürger Fragen an die Kandidaten stellen.





Welche Argumente die beiden Redner für sich ins Feld führten, steht am 24 . Januar in der Rems-​Zeitung!



