DJK Gmünd empfängt am Samstag den Förderverein Tübinger Modell

In der Volleyball-​Regionalliga empfängt die DJK Gmünd an diesem Samstag ( 20 Uhr) den Tabellenzweiten, Förderverein Tübinger Modell. Möchten sich die Einhörner zumindest im Tabellenmittelfeld halten, so sollte zumindest ein Punkt herausspringen gegen die favorisierten Gäste.

Das Auftaktprogramm der Gmünderinnen hat es in sich. Nach der knappen Niederlage gegen den Tabellenvierten gastiert nun also der Zweite in der Römersporthalle, der mit 27 Zählern stolze neun mehr auf der Habenseite hat als die heimische DJK.





Dasin Villingen ist vom Verlauf her zwar unglücklich gelaufen für die Gmünder, doch Hannes Bosch, der die Mannschaft seit Wochen interimsweise coacht, war weit davon entfernt, seine Spielerinnen zu kritisieren – zu angespannt war einfach die Personalsituation. Nach einigen fixen Absagen ist in letzter Instanz auch noch Kapitänin Svenja Baur ausgefallen. „Unsere Aufschlagqualität und vor allem die Genauigkeit haben in den ersten beiden Sätzen hervorragend gestimmt. Das waren dann schon Erfolge der taktik“, sagt Bosch noch einmal rückblickend auf die Partie gegen Villingen. Genau da gelte es auch gegen Tübingen anzusetzen, darauf werde es auch gegen den Förderverein ankommen, ist sich Bosch sicher.

