Wer möchte die Schwäbische WaldFee für das Jahr 2020 werden?

Foto: Habermann

Als siebte Schwäbische WaldFee hat Leonie Treml die Menschen für den Schwäbischen Wald begeistert. Jetzt wird bereits ihre Nachfolgerin gesucht, die als achte Schwäbische WaldFee künftig mit Feenstaub und Esprit Werbung für den Schwäbischen Wald macht. Interessierte, die Freude daran haben, den Schwäbischen Wald für ein Jahr als Markenbotschafterin zu repräsentieren, können sich bis zum 26 . Februar 2020 bewerben.

Donnerstag, 23. Januar 2020

Gerold Bauer

2 Minuten 2 Sekunden Lesedauer







Für den Vorsitzenden der Fremdenverkehrsgemeinschaft Schwäbischer Wald, Landrat Dr. Richard Sigel, ist die Schwäbische WaldFee eine unglaubliche Erfolgsgeschichte: „Das hätte sich vor sieben Jahren wohl niemand träumen lassen, dass wir damit solche Besucher– und Medienaufmerksamkeit erzielen. Das liegt an unseren tollen Schwäbischen WaldFeen, die diese Idee ausfüllen und mit Begeisterung leben.“

Leonie Treml möchte ihr WaldFee-​Jahr nicht missen. „Es waren so viele magische Momente, die mich zur Fee beflügelt haben.“ Die Begegnungen mit den Kindern zählt für sie zu den schönsten Erlebnissen. „Durch ihre Augen wird die Schwäbische WaldFee Wirklichkeit. Das sind einfach tolle Erfahrungen, die man nur in dieser Rolle erleben kann.“

Auf die amtierende Schwäbische WaldFee warten viele spannende Events in den Kommunen, am „Tag des Schwäbischen Waldes“ oder am Mühlentag. Auf Messen wie der CMT in Stuttgart und anderen Präsentationsterminen informiert sie über das vielseitige touristische Angebot und wirbt für ihre heimatliche Freizeitregion. In dieser Zeit wird sie oft in Presse, Funk und teilweise auch im Fernsehen präsent sein und kann sich dabei auf viele tolle Erlebnisse als VIP des Schwäbischen Waldes freuen. Viele besondere Extras werden der Schwäbischen WaldFee zur Verfügung gestellt, wie ein exklusives Feenkleid des Schorndorfer Modelabels RIANI und ein Mini Cabrio als „Feen-​Dienstwagen“, gesponsert von dem Autohaus Mulfinger und der Kreissparkasse Waiblingen. Außerdem erhält sie ein Fotoshooting für Autogrammkarten, bezahlte Friseurbesuche und eine Erstattung für ihre Auftritte.

Bedingung für die Teilnahme ist, dass der Wohnsitz oder der Lebensmittelpunkt der Bewerberin in einer der Mitgliedskommunen des Schwäbischen Waldes liegt und sie volljährig ist. Am Wichtigsten ist jedoch, dass die neue Schwäbische WaldFee mit Freude, Begeisterung und Herzblut für ihre schöne Heimat werben möchte. Sehr gerne dürfen sich auch Bewerberinnen aus den Vorjahren erneut zur Wahl stellen.

Bei der Wahl am 18.März 2020 in Murrhardt gilt es mit Ausstrahlung, Ortskenntnis und Selbstbewusstsein die Jury aus Landrat, Bürgermeistern und ehemaligen WaldFeen von sich zu überzeugen. Öffentlich gekürt wird die Schwäbische WaldFee am 1. Mai 2020 auf dem Kinder-​Natur-​Erlebnisfest in Auenwald.

Folgende Schwäbische WaldFee-​Kommunen freuen sich auf die Bewerbungen, die direkt an das Rathaus der jeweiligen Heimatkommune zu richten sind: Alfdorf, Althütte, Aspach, Auenwald, Berglen, Gaildorf, Großerlach, Gschwend, Kaisersbach, Mainhardt, Murrhardt, Oberrot, Oppenweiler, Rudersberg, Spiegelberg, Sulzbach an der Murr, Weissach im Tal, Welzheim und Wüstenrot.

Alle weiteren Informationen und die Bewerbungsunterlagen gibt es bei der jeweiligen Schwäbischer Wald Kommune im Rathaus oder im Internet unter www​.schwae​bis​cher​wald​.com.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

190 Aufrufe

4 Stunden Online