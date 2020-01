LG Staufen: Neue Bestleistungen in Sindelfingen

Foto: LG Staufen

Beim Meeting im Sindelfinger Glaspalast sind wieder einmal viele Leichtathleten der LG Staufen vertreten gewesen, um Wettkampfpraxis für die kurze Hallensaison zu sammeln. Dabei erzielten die Rot-​Weißen einige Bestleistungen und präsentierten sich damit gut gerüstet für die anstehenden Meisterschaften.

Freitag, 24. Januar 2020

Alex Vogt

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 25 . Januar.



ÜberMeter schafften es Julian Abele und Tobias Schroth in das B-​Finale. Abele stellte dabei inSekunden eine neue persönliche Bestzeit auf und ist damit nur noch sechs Hundertstelsekunden von der Norm für die Deutschen Meisterschaften entfernt. Auch die weiteren Starter der LG Staufen glänzten über diese Distanz mit Bestleistungen. Tri Dung Luu, Hannes Balint und Lukas Wagner stellten ebenfalls neue Bestzeiten auf.ÜberMeter war erneut Abele der schnellste Starter im rot-​weißen Dress. Er stellte hier inSekunden ebenfalls eine Bestleistung auf und platzierte sich am Ende auf Rang drei. Aber auch Schroth, Luu, Wagner und Balint durften sich hier über neue Bestzeiten freuen.Gleich vier Runden musste Nils Fleischer überMeter absolvieren. Dabei blieb er nur knapp über der Zwei-​Minuten-​Marke, stellte inMinuten eine neue Hallenbestleistung auf und wurde in der Gesamtwertung Zweiter. Ebenfalls eine Bestmarke gelang Lukas Toss im Hochsprung. Er überquerte hierMeter und wurde Zweiter. Einziger Starter bei den Männern war Dominik Petzold. Nach etwas mehr als einem Jahr Wettkampfpause überzeugte er vor allem im Hochsprung mitMetern. Aber auch im Weitsprung zeigte er gute Ansätze.

