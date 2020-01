Schüsse und Tote in Rot am See

Derzeit (Freitag, 14 Uhr) läuft ein größerer Polizeieinsatz in der Bahnhofstraße in Rot am See.

Freitag, 24. Januar 2020

Heinz Strohmaier

15 Sekunden Lesedauer



12

45

Die Polizei teilte mit, dass dort gegenUhr geschossen wurde. Nach ersten Inromationen gab es mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. Rettungsdienste sind im Einsatz. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen liegt eine Beziehungstat vor. Derzeitgibt es keine Hinweise auf weitere Täter.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

304 Aufrufe

1 Stunde Online