Reportage: 30 Jahre Kibeda

Fotos: zi + pr

Die Kinderbedarfsbörse in Lorch feiert Geburtstag — den 30 .! Dazu hat man eine separate Veranstaltung ins Programm mit aufgenommen: Am 27 . März spricht Dr. Thomas Fuchs über das Thema „Wie überlebe ich diese Familie — ultimative Tipps fürs Familienglück.

Samstag, 25. Januar 2020

Heinz Strohmaier

Frauen arbeiten Jahr für Jahr ehrenamtlich, dass zweimal im Jahr (Frühjahr und Herbst) diese Kinderbedarfsbörse angeboten werden kann. Träger der Börse ist die katholische und evangelische Kirchengemeinde in Lorch. In den vergangenenJahren wurden rundEuro erwirtschaftet, die man in übergemeinnützige Projekte oder Organisationen gesteckt hat. Wir haben einmal hinter die Kluissen geblickt, welche Arbeiten da vonnöten sind, dass die Börse so gut funktioniert. Die nächste Börse ist im übrigen am. März. Weitere Infos unter www​.kibeda​-lorch​.de

